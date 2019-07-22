Son Dakika Haberleri: Üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı adam öldü
Son Dakika Güncel Haber

Üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı adam öldü

46 dakika önce

Gaziantep'te üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı adam öldü, System.String[]
Gaziantep'te üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde evine girmek için sürgülü demir bahçe kapısını açmaya çalışan Hayri Aslan (76) devrilen kapının altında kaldı.
Ağır yaralanan Aslan, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Aslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
Hayri Aslan, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! İstanbul Valiliği Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre verdi Meral Akşener'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlık teklif etti" iddiasına yanıt Biletix hakkında soruşturma açıldı Sel nedeniyle Akçakoca'da denize girmek yasaklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 13:40:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı adam öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]