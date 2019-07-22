Son Dakika Haberleri: Üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı adam öldü
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Üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı adam öldü

1 saat önce

Gaziantep'te üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Gaziantep'te üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde evine girmek için sürgülü demir bahçe kapısını açmaya çalışan Hayri Aslan (76) devrilen kapının altında kaldı.
Ağır yaralanan Aslan, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Aslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
Üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı adam öldü
Hayri Aslan, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:07 Kaynak: AA
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