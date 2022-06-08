Benzini önce içti ardından üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştı - Son Dakika
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Benzini önce içti ardından üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştı

08.06.2022 10:57

Benzini önce içti ardından üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştıELAZIĞ Elazığ'da üzerine benzin döküp kendini yakmaya çalışan şahsı, polis ve itfaiye ekipleri ikna ederek vazgeçirdi.

Benzini önce içti ardından üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştı

ELAZIĞ Elazığ'da üzerine benzin döküp kendini yakmaya çalışan şahsı, polis ve itfaiye ekipleri ikna ederek vazgeçirdi.

Olay, merkeze bağlı Gazi Caddesi Belediye İş Merkezinin 7. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sorunları olduğu iddia edilen S.B., önce benzini içti ardından üzerine döktü. Kendini yakacağını söyleyen şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri bir süre konuşarak şahsı ikna etti. Yarı baygın şekilde aşağı indirilen şahıs, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Benzini önce içti ardından üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştı
Benzini önce içti ardından üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştı
Benzini önce içti ardından üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştı
Benzini önce içti ardından üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştı
Benzini önce içti ardından üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştı
Benzini önce içti ardından üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştı
Benzini önce içti ardından üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştı
Benzini önce içti ardından üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştı
Benzini önce içti ardından üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştı

YORUMLAR
500
Yakaladığı yılanı canlı canlı kendi boyuyla ölçtü, ardından serbest bıraktı Yakaladığı yılanı canlı canlı kendi boyuyla ölçtü, ardından serbest bıraktı Önce yayaya, ardından otomobile çarptı Önce yayaya, ardından otomobile çarptı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Benzini önce içti ardından üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Benzini önce içti ardından üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştı - Son Dakika
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