Üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi - Son Dakika
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Üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi

7 saat önce

HATAY Valiliği önünde işsiz olduğu söyleyip üzerine benzin dökerek kendisini ateşe veren Adem Y. (42), yaşamını yitirdi.

Üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi, System.String[]

HATAY Valiliği önünde işsiz olduğu söyleyip üzerine benzin dökerek kendisini ateşe veren Adem Y. (42), yaşamını yitirdi. Valilik'ten yapılan açıklamada, eşinden boşanan Adem Y.'nin psikolojik rahatsızlığı olduğu, daha önce de kendisini yakma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Hatay'da eşinden boşanan 2 çocuk babası Adem Y., sabah saatlerinde Valilik binasına giderek, işsiz olduğunu belirtip, yetkililerden yardım istedi. Yetkililer yardım etme sözü verdi, ancak Adem Y. ikna olmadı. Dışarı çıkan Adem Y., bir süre sonra elinde benzin şişesiyle geri döndü. Valilik binasının önünde şişedeki benzini üzerine döken Adem Y., kendisini yakacağını söyledi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Adem Y.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Ancak Adem Y. çakmağı çakıp, kendisini ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalıp, koşmaya başlayan Adem Y.'ye, valilik personeli ve esnaf yangın tüpüyle müdahale etti. Alevler söndürüldükten sonra Adem Y., çağırılan ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Adem Y., yolda yaşamını yitirdi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hatay Valiliği olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Adem Y.nin psikolojik sorunları olduğu, daha önce de kendisini yakma teşebbüsünde bulunduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Hatay Valiliği araç giriş kapısı önünde, 07 Şubat 2020 Cuma günü saat 8.30'da kendine zarar verme amacıyla üzerine yanıcı madde dökerek, kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşımız, tüm ikna çabalarına rağmen eylemini gerçekleştirmiştir. Valilik personelinin müdahalesi ile yanmaktan kurtarılan vatandaşın hayati tehlikesi bulunmamakta olup, gerekli tüm müdahaleler valiliğimiz tarafından yapılarak hastaneye sevk edilmiştir.

Kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşın 2 çocuğu bulunmaktadır. Sosyal Hizmetlerden Sosyal Ekonomik Destek Yardımı, çocukları için Şartlı Eğitim Yardımı ve Şartlı Sağlık Yardımı almaktadır. Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almıştır. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:51 Kaynak: DHA
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