Üye Girişi
Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi. - Son Dakika

Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi.

04.09.2021 14:46
Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi., System.String[]

Karadeniz'de denizlerde doğal gaz üretimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karadaki üç petrol kuyusunda daha petrol keşfedildiğinde dile getirdi. Türkiye'nin petrol üretimi 2021'in ilk altı ayında 1 milyon varil arttı. Söz konusu dönemde üretilen ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi.

Türkiye bir taraftan Karadeniz'de yaptığı keşiflerle denizlerde doğal gaz üretimine hazırlanırken, diğer taraftan da petrol üretimini artırıyor. İlk altı ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla ham petrol üretimi yüzde 10 artarak 11 milyon 725 bin varile yükseldi.

TÜRKİYE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılın mayıs ayında karadaki üç petrol kuyusunda daha petrol keşfedildiğinde sarfettiği "Açılan yeni kuyuların yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık" sözleriyle dikkat çektiği petrol üretimi noktasında Türkiye rekor üstüne rekor kırıyor. Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikasıyla başlattığı hidrokarbon üretim atağı tüm hızıyla devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Varsa mutlaka bulacağız" kararlılığı ile karada ve denizlerde ortaya konulan çalışmalarla Türkiye hidrokarbon üretiminde rekorlar kırmayı sürdürüyor.

HAM PETROL ÜRETİMİ 1 MİLYON VARİL ARTTI

Sabah'ta yer alan habere göre, 2021'in ilk altı ayında yurt içi ham petrol üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon varil arttı. Türkiye hem devlet hem de özel sektörün yoğun aramalarıyla ilk altı ayda 11 milyon 725 bin varil ham petrol üretti. Yükselen petrol üretiminde liderliği Türkiye'nin milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) üstlenirken, ilk altı ayda üretilen 11 milyon 725 bin varilin, 8 milyon 900 bin varilini üreten şirket, yurt içi ham petrol üretiminin yüzde 75'ini gerçekleştiriyor. Türkiye söz konusu üretim rakamlarıyla 2020'nin aynı döneminde elde edilen 10 milyon 731 bin varil üretimi de yaklaşık yüzde 10 artırmış oldu.

BU YIL KARADA 3 KUYUDAN DAHA ÜRETİM BAŞLADI

TPAO bu yılın mayıs ayında Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli'deki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretmeye başladı. 3 yeni kuyudaki petrol üretimi günlük 6 bin 800 varilin üzerine çıktı. TPAO'nun yurt içi günlük üretim ortalaması ise yaklaşık 54 bin varil seviyelerinde iken, son aylarda gerçekleştirilen keşiflerle günlük üretim ortalaması 61 bin varillerin üzerine çıktı.

Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi.

Karadeniz, Doğalgaz, Türkiye, Petrol, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi. - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Kadınları taciz eden adam yakayı ele verdi! Telefonundaki görüntüler nedeniyle meydan dayağı atıldı 15:11 Kadınları taciz eden adam yakayı ele verdi! Telefonundaki görüntüler nedeniyle meydan dayağı atıldı Son Dakika: Rayo Vallecano, Radamel Falcao'yu resmen kadrosuna kattı 15:08 Son Dakika: Rayo Vallecano, Radamel Falcao'yu resmen kadrosuna kattı Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan duruma müdahale etti 14:46 Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan duruma müdahale etti
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı 14:01 Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Milyonluk konakta misafirler ücretsiz ağırlanıyor 13:35 Milyonluk konakta misafirler ücretsiz ağırlanıyor Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak 13:08 Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak
Son Dakika: Üzerine ahşap gardırop devrilen 6 yaşındaki Mustafa Polat hayatını kaybetti. 13:05 Son Dakika: Üzerine ahşap gardırop devrilen 6 yaşındaki Mustafa Polat hayatını kaybetti. Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! 11:40 Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı

Son Dakika Haberleri
15:10 Kadınları taciz eden adam yakayı ele verdi! Telefonundaki görüntüler nedeniyle meydan dayağı atıldı
14:51 Şartlı tahliyeyle hapisten çıkmıştı! Cani adam üzüm bağına götürdüğü eşinin boğazını kesti
14:46 Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi.
14:45 Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan duruma müdahale etti
14:43 Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
14:18 Tuzla Belediyesi'nden örnek hareket! Yüz yüze eğitim öncesi ihtiyaç sahibi ailelere destek olundu
14:12 İçişleri Bakanlığı, "Stadyumlara Giriş Tedbirleri" konulu ek genelgeyi 81 ilin valiliklerine gönderdi
14:01 Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı
13:55 Polisin müdahalesi 5 canı kurtardı! Eşini ve 4 çocuğunu eve kilitleyip yakmak isterken engellendi
13:43 Kazayla göğsüne saplanan zıpkın sonrası soluğu hastanede aldı
GSS prim borçları için gelir testi 30 Kasım tarihine kadar GSS prim borçları için gelir testi 30 Kasım tarihine kadar         
15:21
Küçük çocuğa alkol ve nargile içeren şüpheliler gözaltına alındı Küçük çocuğa alkol ve nargile içeren şüpheliler gözaltına alındı         
15:10
Şartlı tahliyeyle hapisten çıkmıştı! Cani adam üzüm bağına götürdüğü eşinin boğazını kesti Şartlı tahliyeyle hapisten çıkmıştı! Cani adam üzüm bağına götürdüğü eşinin boğazını kesti         
14:52
Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:44
116 yaşındaki Ayşe Karatay, koronavirüsü yendi 116 yaşındaki Ayşe Karatay, koronavirüsü yendi         
13:41
Günde 130 takım sıra ve masa imalatı yapan okulun yıllık cirosu 1 milyon lira Günde 130 takım sıra ve masa imalatı yapan okulun yıllık cirosu 1 milyon lira         
13:22
Öfkeden gözü döndü, kafenin ortasında husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu Öfkeden gözü döndü, kafenin ortasında husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu         
13:07
Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.         
12:18
Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim         
11:36
Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti         
11:10
Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı         
10:51
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır         
10:09
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
19:03
Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2021 15:24:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement