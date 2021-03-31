DENİZLİ Üzerine beton rögar çemberi düşen 6 yaşındaki Enes, toprağa verildi - Son Dakika

Enes Koray'ın bugün yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, Pamukkale ilçesindeki Akhan Mezarlığı'na getirildi. Baba Nuri Koray ve aile üyelerinin hazır bulunduğu cenazeye anne katılamadı. Küçük çocuk, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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