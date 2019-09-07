Son Dakika Haberleri: Üzerine bindiği ATV'yi başka bir araca bağlayan adam kazada hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Üzerine bindiği ATV'yi başka bir araca bağlayan adam kazada hayatını kaybetti

16 dakika önce

Üzerine bindiği ATV'yi başka bir araca bağlayan adam kazada hayatını kaybettiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da üzerine bindiği ATV'yi tamire götürmek için başka bir otomobile bağlayan talihsiz adam, devrilen ATV aracının altında kalarak can verdi.

Üzerine bindiği ATV'yi başka bir araca bağlayan adam kazada hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da üzerine bindiği ATV'yi tamire götürmek için başka bir otomobile bağlayan talihsiz adam, devrilen ATV aracının altında kalarak can verdi.

Kaza, Malkara - Deveci yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza yapan ATV aracı tamire götürülmek üzere, Ayberk Karakaya yönetimindeki otomobilin arkasında halatla bağlı vaziyette Malkara istikametine yola çıkarıldı.

Kontrolden çıkan ATV'nin devrilmesi sonucu üzerinde bulunan Ercan Karakaya ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Karakaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ, Karakaya, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AB ve Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatı neleri kapsıyor?
Batman'da görenleri hayrete düşüren kar tüneli Araştırma: beynimizden çok internete güveniyoruz 12 Dev Adam, klasman maçında Karadağ'ı 79-74 mağlup etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 16:29:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üzerine bindiği ATV'yi başka bir araca bağlayan adam kazada hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]