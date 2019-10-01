Üzerine buzdolabı kapağı düşen çocuk yaralandı

Adıyaman'da, üzerine buzdolabı kapağı düşen küçük çocuk yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden 3 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmet H'nin üzerine buzdolabı kapağı düştü. Başından yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN