Son Dakika Haberleri: Üzerine buzdolabı kapağı düşen çocuk yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Üzerine buzdolabı kapağı düşen çocuk yaralandı

1 saat önce

Adıyaman'da, üzerine buzdolabı kapağı düşen küçük çocuk yaralandı.

Üzerine buzdolabı kapağı düşen çocuk yaralandı, System.String[]

Adıyaman'da, üzerine buzdolabı kapağı düşen küçük çocuk yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden 3 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmet H'nin üzerine buzdolabı kapağı düştü. Başından yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN

Yeşilyurt Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


8 çocuk annesi 42 yaşındaki ev hanımı kocasına özenip sinema filmi çekti
Kaza yapan turistler, aracın başında gülümseyerek poz verdi 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 4'ü ağır 12 kişi yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 11:45:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üzerine buzdolabı kapağı düşen çocuk yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]