Son Dakika Haberleri: Üzerine Dalgıç Pompası Düşen İşçi Yaralandı

Üzerine Dalgıç Pompası Düşen İşçi Yaralandı

1 saat önce

Adıyaman'da, bir maden ocağında çalışan işçi üzerine dalgıç pompasının düşmesi sonucu yaralandı.

Üzerine Dalgıç Pompası Düşen İşçi Yaralandı, System.String[]
Adıyaman'da, bir maden ocağında çalışan işçi üzerine dalgıç pompasının düşmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan Karayolunda bulunan özel bir firmaya ait maden ocağında çalışan Fatih A., isimli işçinin üzerine bilinmeyen nedenlerden dolayı dalgıç pompası düştü. Başında baret olmasından dolayı kafasından yara almayan işçi kolundan yaralandı. Yaralı adam daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:32 Kaynak: İHA

Çelikhan, Adıyaman, İşçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evli ve 2 Çocuk Babası, 1600 Derecelik Çelik Eritme Kazanına Atladı Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar

Öfkeli Adam, Arabasına Çarpan Sürücüyü Yumruk Darbeleriyle Bayılttı Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Gelecek İndirim Miktarı Netleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:40:18. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üzerine Dalgıç Pompası Düşen İşçi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]