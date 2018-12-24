Üzerine Dalgıç Pompası Düşen İşçi Yaralandı
1 saat önce
Adıyaman'da, bir maden ocağında çalışan işçi üzerine dalgıç pompasının düşmesi sonucu yaralandı.
Adıyaman
'da, bir maden ocağında çalışan işçi üzerine dalgıç pompasının düşmesi sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan
Karayolunda bulunan özel bir firmaya ait maden ocağında çalışan Fatih
A., isimli işçinin üzerine bilinmeyen nedenlerden dolayı dalgıç pompası düştü. Başında baret olmasından dolayı kafasından yara almayan işçi kolundan yaralandı. Yaralı adam daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:32 Kaynak: İHA
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