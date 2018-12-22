Üzerine Dambıl Düşen Şoförün Omzu Kırıldı
2 saat önce
Rize'de durakta beklediği sırada üzerine dambıl düşen minibüs şoförünün omzu kırıldı.
Rize
'de durakta beklediği sırada üzerine dambıl düşen minibüs şoförünün omzu kırıldı.
Merkeze bağlı Ekrem Orhon Mahallesi'nde minibüs durağında sırasını bekleyen İrfan Öksüz, bir anda kendisine çarpan bir nesne nedeniyle yere düştü.
Bayılan şoför, 112 Acil Servis
ekibince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öksüz'ün omzunun kırıldığı belirlendi. Polis
ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme sırasında 5 kilogramlık bir dambıl bulundu. Öksüz'ün omzunun kırılmasına dambılın neden olduğu ve durağın yanındaki bir binanın 8'inci katından düştüğü tespit edildi.
Olayla ilgili olarak bir kadın ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:36 Kaynak: AA
İstanbul'da Pırlanta ve Zümrütlerle Süslenmiş Milyon Dolarlık Tavus Kuşu Mücevheri Çalındı
Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu
Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi
Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı