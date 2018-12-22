Son Dakika Haberleri: Üzerine Dambıl Düşen Şoförün Omzu Kırıldı

Üzerine Dambıl Düşen Şoförün Omzu Kırıldı

2 saat önce

Rize'de durakta beklediği sırada üzerine dambıl düşen minibüs şoförünün omzu kırıldı.

Üzerine Dambıl Düşen Şoförün Omzu Kırıldı, System.String[]
Rize'de durakta beklediği sırada üzerine dambıl düşen minibüs şoförünün omzu kırıldı.

Merkeze bağlı Ekrem Orhon Mahallesi'nde minibüs durağında sırasını bekleyen İrfan Öksüz, bir anda kendisine çarpan bir nesne nedeniyle yere düştü.

Bayılan şoför, 112 Acil Servis ekibince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öksüz'ün omzunun kırıldığı belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme sırasında 5 kilogramlık bir dambıl bulundu. Öksüz'ün omzunun kırılmasına dambılın neden olduğu ve durağın yanındaki bir binanın 8'inci katından düştüğü tespit edildi.

Olayla ilgili olarak bir kadın ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:36 Kaynak: AA

Polis, Rize, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Pırlanta ve Zümrütlerle Süslenmiş Milyon Dolarlık Tavus Kuşu Mücevheri Çalındı Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu

Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:12:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üzerine Dambıl Düşen Şoförün Omzu Kırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]