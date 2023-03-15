Kocaeli'de acı olay: 3 yaşındaki çocuk demir kapının üstüne düşmesiyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de acı olay: 3 yaşındaki çocuk demir kapının üstüne düşmesiyle hayatını kaybetti

15.03.2023 14:41

Kocaeli'de acı olay: 3 yaşındaki çocuk demir kapının üstüne düşmesiyle hayatını kaybetti Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, bina avlusuna çıkan demir kapının raydan çıkıp üzerine düşmesi neticesinde hayatını kaybetti.

Kocaeli'de acı olay: 3 yaşındaki çocuk demir kapının üstüne düşmesiyle hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, bina avlusuna çıkan demir kapının raydan çıkıp üzerine düşmesi neticesinde hayatını kaybetti.

Olay, Orhangazi Mahallesi 241. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki Mustafa Eren Bayram ve arkadaşları sokak üzerindeki boş binanın avlusuna açılan demir kapıyla oynarken, kapı raydan çıktı. Minik Mustafa Eren, raydan çıkan demir kapının üzerine düşmesiyle hayatını kaybetti. Mustafa Eren Bayram, Orhangazi Cami'de kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA
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Mustafa Eren, Orhangazi, Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de acı olay: 3 yaşındaki çocuk demir kapının üstüne düşmesiyle hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de acı olay: 3 yaşındaki çocuk demir kapının üstüne düşmesiyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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