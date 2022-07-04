Üzerine demir kapı düşen yaşlı adam yaralandı - Son Dakika
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Üzerine demir kapı düşen yaşlı adam yaralandı

04.07.2022 12:18
Üzerine demir kapı düşen yaşlı adam yaralandı

Adıyaman'da, üzerine demir bahçe kapısı düşen yaşlı adam yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, üzerine demir bahçe kapısı düşen yaşlı adam yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi 2232 Sokak içerisinde ikamet eden Mehmet K. (80), dışarıya çıkmak istediği esnada üzerine demir bahçe kapısı düştü. Başından yaralanan yaşlı adamın yardımına komşuları ve ailesi koştu. Demir kapı altından çıkarılan Mehmet K., için sağlık ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine demir kapı düşen yaşlı adam yaralandı - Son Dakika

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