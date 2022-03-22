Üzerine demir parçası düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Üzerine demir parçası düşen işçi hayatını kaybetti

22.03.2022 15:09
Üzerine demir parçası düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki yol inşaatı şantiyesinde çalışan bir işçi üzerine düşen demir parçası nedeniyle hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki yol inşaatı şantiyesinde çalışan bir işçi üzerine düşen demir parçası nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, Karapınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki yol inşaatı için kurulan şantiyede çalışan vinç operatörü Mustafa İvdil'in üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle demir parçası düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde İvdil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan iş arkadaşları yasa boğulurken, İvdil'in cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kuyucak, Aydın, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine demir parçası düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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