Son Dakika Haberleri: Üzerine Demir Profillerin Düştüğü İşçiyi İtfaiye Kurtardı

Üzerine Demir Profillerin Düştüğü İşçiyi İtfaiye Kurtardı

59 dakika önce

Kadıköy'de inşaatta çalışan bir işçinin üzerine demir profiller devrildi.

Üzerine Demir Profillerin Düştüğü İşçiyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Kadıköy'de inşaatta çalışan bir işçinin üzerine demir profiller devrildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık uğraş sonucu işçiyi demirlerin altından kurtardı. Yaralanan işçi tedavi için hastaneye kaldırıldı. Olay Kadıköy Fenerbahçe Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Adının Doğan Güner olduğu öğrenilen inşaat işçisinin üzerine yaklaşık 5 metre yükseklikten demir profiller düştü. İşçi üzerine demir profillerin düşmesi ile yaralandı. İnşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, itfaiyenin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu sedyeye konularak vinç yardımı ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından yaralı işçi tedavi edilmek üzere Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

(Metin Başar/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:06 Kaynak: İHA
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