Üzerine devrilen askılığın kancası başına saplanan Azra yaralandı

ISPARTA'da evlerinin bahçesinde oynarken devrilen askılığın demir kancası başına saplanan 7 yaşındaki Azra S., hastanede tedaviye alındı.

ISPARTA'da evlerinin bahçesinde oynarken devrilen askılığın demir kancası başına saplanan 7 yaşındaki Azra S., hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 14.00 sıralarında Ayazmana Mahallesi 4477 Sokak'ta meydana geldi. Azra S., kendilerine ait tek katlı evin bahçesinde bulunan, hayvancılık yapan ailesinin etleri asmak için kullandığı 2 metre yüksekliğindeki askılıkla oynamaya başladı. Tekerlekli olan demir askılık bu sırada Azra S.'nin üzerine devrildi. Askılığın kancası Azra S.'nin başına saplandı.İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kancayı keserek askılıktan kurtardığı Azra S., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



İtfaiye, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Üzerine devrilen askılığın kancası başına saplanan Azra yaralandı - Son Dakika

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