Üzerine dikiş makinesi devrilen kadın polislerin çabası kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üzerine dikiş makinesi devrilen kadın polislerin çabası kurtuldu - Son Dakika

Üzerine dikiş makinesi devrilen kadın polislerin çabası kurtuldu

7 saat önce

Eskişehir'de üzerine dikiş makinesi devrilen kadın, evin penceresinden giren polis ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Üzerine dikiş makinesi devrilen kadın polislerin çabası kurtuldu, System.String[]

Eskişehir'de üzerine dikiş makinesi devrilen kadın, evin penceresinden giren polis ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Vadişehir Mahallesi 5603 Sokak'taki bir apartmanın giriş kısmında yanlız yaşayan Necmiye Gündoğdu'nun (72), üzerine dikiş makinesi devrildi.

Yaşlı kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, evin camını kırarak içeriye girdi.

Yaralanan Gündoğdu, olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Gündoğdu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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