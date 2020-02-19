Üzerine dikiş makinesi devrilen kadın polislerin çabası kurtuldu - Son Dakika

Eskişehir'de üzerine dikiş makinesi devrilen kadın, evin penceresinden giren polis ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Vadişehir Mahallesi 5603 Sokak'taki bir apartmanın giriş kısmında yanlız yaşayan Necmiye Gündoğdu'nun (72), üzerine dikiş makinesi devrildi.
Yaşlı kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, evin camını kırarak içeriye girdi.
Yaralanan Gündoğdu, olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaşlı kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.