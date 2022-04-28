Son dakika haber: Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu...O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu...O anlar kamerada

28.04.2022 09:41

Son dakika habere göre Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu.

Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu...O anlar kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de oto kaportacıda bir genç, tartışma sırasında üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Arnavutköy'de oto kaporta dükkanında çalışan 2 arkadaş çalıştıkları esnada nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışmaya başladı. Kısa süren tartışma bir anda yerini kavgaya bıraktı. Tornavida ile birbirinin üzerine yürüyen 2 kişiden bir tanesi belinden çıkarttığı silah ile arkadaşını bacağından yaraladı. Yaralanan işçi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kavga anı ve bir kişinin vurulduğu o anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye böyle görüntülendi.

Son dakika haber: Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu...O anlar kamerada
Son dakika haber: Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu...O anlar kamerada
Son dakika haber: Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu...O anlar kamerada
Son dakika haber: Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu...O anlar kamerada

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Motorlu kurye ölümden döndü, o anlar kameraya yansıdı Son dakika haberi: Motorlu kurye ölümden döndü, o anlar kameraya yansıdı İyi yerleştirilmeyen rögar kapağı kazaya neden oldu, o anlar kamerada İyi yerleştirilmeyen rögar kapağı kazaya neden oldu, o anlar kamerada

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu...O anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Gıda fiyatlarındaki artış cep yakıyor! Ekmek 1 mayısta tekrar zamlanacak
09:52 Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler yaşandı? Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim etti mi?
09:46 Başarılı oyuncu Aslı Enver, yeni reklam anlaşmasından 3 milyon TL kazandı
09:44 DEVA Partisi'nden olası erken seçim iddiası: İktidarın bu kışı çıkartabilecek bir performansı yok!
09:44 Milyonlarca kadının gözü bu davada olacak! İstanbul Sözleşmesi davası bugün görülecek
09:43 Beşiktaş'ın itirazı bugün TFF'nin masasında: İtiraz kabul edilirse Trabzon şampiyonluğu bir hafta daha bekleyecek
09:35 İlk bölümüyle izleyicisiyle buluşan Gülümse Kaderine dizisinde dün akşam neler yaşandı?
09:31 Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı: Misilleme hazırlığı yapıyorlarmış
09:24 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Meliha Tuğrul'u kurtarabildi mi?
09:12 Aralarında televizyon dizilerinin ünlü isimlerinin de bulunduğu sinemacılardan Gezi kararlarına tepki: Bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 10:10:23. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu...O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement