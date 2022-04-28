Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu, o anlar kamerada - Son Dakika
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Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu, o anlar kamerada

28.04.2022 10:12

Arnavutköy'de oto kaportacıda bir genç, tartışma sırasında üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu.

Arnavutköy'de oto kaportacıda bir genç, tartışma sırasında üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Arnavutköy'de oto kaporta dükkanında çalışan 2 arkadaş çalıştıkları esnada nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışmaya başladı. Kısa süren tartışma bir anda yerini kavgaya bıraktı. Tornavida ile birbirinin üzerine yürüyen 2 kişiden bir tanesi belinden çıkarttığı silah ile arkadaşını bacağından yaraladı. Yaralanan işçi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kavga anı ve bir kişinin vurulduğu o anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye böyle görüntülendi.

(Batuhan Toprak-İHA)

Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu, o anlar kamerada
Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu, o anlar kamerada
Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu, o anlar kamerada
Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu, o anlar kamerada

YORUMLAR
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Ambulans, kavga, Silah, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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