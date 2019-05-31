Son Dakika Haberleri: Üzerine dolap devrilen çocuk hayatını kaybetti
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Üzerine dolap devrilen çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Silivri'de üzerine dolap devrilen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Üzerine dolap devrilen çocuk hayatını kaybetti, System.String[]
Silivri'de üzerine dolap devrilen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki evlerinin banyosunda bulunan dolabın 2 yaşındaki Esila Ç'nin üzerine devrildiğini gören aile üyeleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Esila Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cesedi, otopsi için Silivri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:59 Kaynak: AA
Yeni Mahalle, Silivri, Güncel
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