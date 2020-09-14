Üzerine dolap devrilen minik Ebrar, öldü (2) - Son Dakika

TOPRAĞA VERİLDİ
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, oyun oynarken üzerine dolap devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Ebrar D.'nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Minik Ebrar'ın cenazesi helallik için evine götürülürken, anne Ö.D. ve baba K.D., gözyaşı döktü. Ebrar D., ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi. Aile, gazetecilerin cenazeden görüntü almasını engelledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 16:43 - Kaynak: DHA
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