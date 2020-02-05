Üzerine dolap düşen öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üzerine dolap düşen öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika

Üzerine dolap düşen öğrenci hayatını kaybetti

6 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde okulda dolabın altında kalan ilkokul birinci sınıf öğrencisi yaşamını yitirdi.

Üzerine dolap düşen öğrenci hayatını kaybetti, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinde okulda dolabın altında kalan ilkokul birinci sınıf öğrencisi yaşamını yitirdi.

Araban'da Yukarı Karavaiz Ilkokulu 1.Sınıf öğrencisi Berkay Işık, ders saatinden sonra aynı okulda İŞKUR personeli olarak görev yapan babası Ali Işık'ı beklerken dolabın kapakları ile oynamaya başladı. Öğretmenler odasına girip dolap kapaklarına asılan Berkay Işık, devrilen dolabın altında kaldı.

Hayatını kaybeden 7 yaşındaki Berkay'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Yukarı Karavaiz kırsal mahallesi mezarlığında defnedildi.

(İHA)

Berkay Şahin, Gaziantep, Ali Işık, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:55 Kaynak: İHA
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