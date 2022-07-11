Üzerine dolap kapakları devrilen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Üzerine dolap kapakları devrilen çocuk hayatını kaybetti

11.07.2022 12:29
Üzerine dolap kapakları devrilen çocuk hayatını kaybetti

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde üzerine dolap devrilen A.D. (7) yaşamını yitirdi.

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde üzerine dolap devrilen A.D. (7) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaynaşlı ilçesi Çele Mahallesi'nde meydana geldi. A.D. evde oynadığı dolap kapakları bir anda üzerine düştü. Çocuğunun yaralandığını gören babası, hemen özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen erkek çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailenin bayram ziyareti için İstanbul'dan yakınlarının yanına Kaynaşlı'ya tatile geldiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Düzce'de üzerine dolap kapakları devrilen çocuk hayatını kaybetti Düzce'de üzerine dolap kapakları devrilen çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Kaynaşlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üzerine dolap kapakları devrilen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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