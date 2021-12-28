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Son dakika haberi! Üzerine düşen ağır tonajlı malzemenin altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Üzerine düşen ağır tonajlı malzemenin altında kalan işçi hayatını kaybetti

28.12.2021 20:39
Son dakika haberi! Üzerine düşen ağır tonajlı malzemenin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'de trafo fabrikasında üzerine ağır tonajlı malzeme düşen işçi hayatını kaybetti.

Kocaeli'de trafo fabrikasında üzerine ağır tonajlı malzeme düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan bir trafo fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kalaycı isimli işçi çalıştığı esnada üzerine trafo yapımında kullanılan ağır tonajlı malzeme düştü. Olayı gören çalışma arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 4 çocuk babası Ali Kalaycı, yapılan kurtarma çalışmalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Cihan Atik - Ömer Faruk Kıyak/İHA)

Son dakika haberi! Üzerine düşen ağır tonajlı malzemenin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Üzerine düşen ağır tonajlı malzemenin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Üzerine düşen ağır tonajlı malzemenin altında kalan işçi hayatını kaybetti

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Ali Kalaycı, Kocaeli, Trafo, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Üzerine düşen ağır tonajlı malzemenin altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Üzerine düşen ağır tonajlı malzemenin altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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