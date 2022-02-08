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Üzerine düşen buz sarkıtı yaraladı, o belediyeyi suçladı - Son Dakika

Üzerine düşen buz sarkıtı yaraladı, o belediyeyi suçladı

08.02.2022 10:08
Üzerine düşen buz sarkıtı yaraladı, o belediyeyi suçladı

Yozgat'ta saçaktan düşen buz sarkıtı bir kişinin yaralanmasına neden oldu, yaralı vatandaş belediyeyi ihmalle suçladı.

Yozgat'ta saçaktan düşen buz sarkıtı bir kişinin yaralanmasına neden oldu, yaralı vatandaş belediyeyi ihmalle suçladı.

Yozgat'ta karların erimesi ile binaların saçaklarında oluşan buz sarkıtları, havaların ısınması ile koparak düşmeye başladı. Geçtiğimiz gün, Yozgat'ın en işlek caddelerinden biri olan Hastane Caddesinde saçaktan düşen buz sarkıtı Ahmet Yiğit'in yaralanmasına neden oldu. Neye uğradığını anlamayan Yiğit, olay yerinde yığılıp kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yiğit olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Belediyeden şikayetçi olacak

Saçaktan düşen buz sarkıtının yaraladığı Yiğit, Yozgat Belediyesini ihmalle suçlayarak şikayetçi olacağını söyledi. Yiğit yaptığı açıklamada, "Ben kanser hastasıyım, bankaya gidiyordum, yürürken sol omzuma iki tane buz kütlesi düştü. Vatandaşlar ve polis ekipleri hemen yardımcı oldu. Ben mağdur oldum. Belediyeden şikayetçiyim, başkalarının mağdur olmaması için ricam, belediye lütfen duyarlı olsun. Şu çatılardaki kar kütlelerini temizlesinler. Burası Yozgat'ın en işlek caddesi" dedi.

Olay sonrası panik yaşayan çevredeki vatandaşlar da belediyeye tepki gösterdi. - YOZGAT

Üzerine düşen buz sarkıtı yaraladı, o belediyeyi suçladı
Üzerine düşen buz sarkıtı yaraladı, o belediyeyi suçladı
Üzerine düşen buz sarkıtı yaraladı, o belediyeyi suçladı

YORUMLAR
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Hastane, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine düşen buz sarkıtı yaraladı, o belediyeyi suçladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üzerine düşen buz sarkıtı yaraladı, o belediyeyi suçladı - Son Dakika
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