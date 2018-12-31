Üzerine Düşen Kar Sebebiyle Kepçe Altında Kalan Çocuk Toprağa Verildi
46 dakika önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu fark etmeyen kepçenin ezerek ölümüne neden olduğu 13 yaşındaki Abdülmelik toprağa verildi.
Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu fark etmeyen kepçenin ezerek ölümüne neden olduğu 13 yaşındaki Abdülmelik toprağa verildi.
Olay, dün ilçe merkezinde Kanireş Mahallesi Hastane Caddesi üzerindeki bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Abdülmelik Bingöl'ün üzerine tek katlı bir fırının çatısından kar yığını düştü. Bu sırada sokakta kar temizleme çalışması yapan belediyeye ait kepçe, geri manevra yaparken Bingöl'ü fark etmeyerek üzerinden geçti. Çevredekilerin müdahalesiyle kar altından çıkarılan küçük çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde hayatını kaybetti.Olay yerinde polis ve Cumhuriyet Savcısı inceleme yaptı.
Talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitiren Bingöl'ün cenazesi ise hastaneden alınarak ilçe mezarlığında defnedildi.
Kepçe operatörünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:49 Kaynak: İHA
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