Olay, bugün öğle saatlerinde Aliağa ilçesinde meydana geldi. Gemi Söküm Tesisleri'ndeki bir firmada tersane işçisi olarak çalışan Yıldırım Kipel'in üzerine, yakıt tankı üzerinde çalıştığı esnada kıvılcımlar düştü. Düşen kıvılcımlarla yanmaya başlayan işçi kendisini söndürmek için denize atladı.

Kaynak: İHA

Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Üzerine düşen kıvılcımları denize atlayarak söndürdü, durumu ağır - Son Dakika

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