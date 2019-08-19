Üzerine duvar devrilen çocuk öldü
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde taş duvarın devrilmesi sonucu 11 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:36 Kaynak: İHA
'nın Viranşehir
ilçesinde taş duvarın devrilmesi sonucu 11 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Taşönü Mahallesi'nde yaşandı. Bir evin bahçesinde bulunan taş örülü duvar, oyun oynayan 11 yaşındaki Recep Kurt
'un üzerine devrildi. Ağır yaralanan Kurt, olay yerine çağrılan ambulansla Harran Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kurt'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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