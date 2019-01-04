Üzerine Duvar Yıkılan Araçla Olay Yerinden Kaldırıldı
1 saat önce
Üzerine duvar yıkılan araçla olay yerinden kaldırıldı Temizlik çalışmasının ardından sokak trafiğe açıldıDENİZLİ - Denizli'de aşırı rüzgar nedeniyle üzerine duvar yıkılan otomobiller olay yerinden kaldırıldı.
Üzerine duvar yıkılan araçla olay yerinden kaldırıldı
Temizlik çalışmasının ardından sokak trafiğe açıldı
DENİZLİ - Denizli
'de aşırı rüzgar nedeniyle üzerine duvar yıkılan otomobiller olay yerinden kaldırıldı. Olayın gerçekleştiği sokakta yapılan temizlik çalışmasının ardından sokak trafiğe açıldı. Merkezefendi
ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1598 Sokak'ta meydana geldi. Dün gece sabaha karşı sokakta bulunan bir arsanın çevresine örülen istinat duvarı şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Briketlerden bazıları araçların camlarından içeri girdi. Araçların tavanları yıkılan duvarın briketleri ile kaplandı. Ölen yada yaralanan olmadığı ve fakat büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği olayda üzerine duvar yıkılan otomobiller olay yerinden çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Ardından bölgede belediye tarafından iş makinaları ile temizlik çalışması başlatıldı. İşçiler yıkılan duvardan çevreye dağılan briketleri sokaktan kaldırarak yolu ulaşıma açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:27 Kaynak: İHA
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