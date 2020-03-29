Üzerine elektrik kablosu düşen inek telef oldu - Son Dakika

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Üzerine elektrik kablosu düşen inek telef oldu
6 saat önce
Antalya'da kopan elektrik teli üzerine düşen inek telef oldu.
Antalya'da kopan elektrik teli üzerine düşen inek telef oldu.
Serik İlçesi Alacami mahallesi Gümüşler mevkisinde otlayan Gülsüm Yılmaz'a ait büyükbaş hayvanın üzerine, meranın üzerinden geçen elektrik direğinden kablo düştü. Akıma kapılan hayvan, telef oldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Jandarma gerekli tedbirleri alırken, elektrik dağıtım şirketi ekipleri kopan telin onarımına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:44 Kaynak: AA
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