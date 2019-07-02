Üzerine evin tavanı çöktü
1 saat önce
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde üzerine asma tavan çöken kadının imdadına komşuları yetişti.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:00 Kaynak: İHA
'in Mazıdağı
ilçesinde üzerine asma tavan çöken kadının imdadına komşuları yetişti.
Edinilen bilgiye göde, Gündoğan
Mahallesi'nde evinde yemek hazırladığı sırada 58 yaşındaki Kadriye Adsay'ın üzerine evin asma tavanı çöktü. Kadın, yardımına koşan komşuları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Adsay, "Birden bire oldu. Olaydan sonra geldim ben dışarı çıktım bağırmaya çalıştım ve bağırdım kimsem yok yardım edin diye bağırdım. Bir komşum geldi kızıma haber verdi beni hastaneye götürdüler emar çektirdiler. Akşam yine fenalaştım üzerimdeki kollarımdaki ağrılardan Mardin devlet hastanesine götürdüler. Şimdi iyiyim ama eve girmeye korkuyorum" dedi. - MARDİN
Batman'da koca dehşeti: Gelmezsen çocuğumuzu da alıp 100 adamı öldüreceğiz
Mardin'in ata tohumları, Suriyeli mültecileri iş sahibi yaptı
Doktor çift darbedildi
Güzel şarkıcı Hadise, cesur fotoğrafıyla takipçilerinin başını döndürdü!