Üzerine gardırop devrilen kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun Çalış hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Mersin İl Başkanı Mehmet Dutar'ın da yeğeni olan Efsun Çalış, gardıroptan elbisesini almak için çıktığı şifonyerin üzerinden dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada küçük kız çocuğu, sarsıntı ile birlikte üzerine devrilen gardırobun altında kalarak ağır yaralandı. Anne Melahat ve baba Mehmet Çalış tarafından dolabın altından yaralı halde çıkarılan Efsun Çalış, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük kız çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Efsun Çalış'ın cenazesi, otopsinin ardından aile bireylerinin gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi. - MERSİN