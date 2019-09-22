Son Dakika Haberleri: Üzerine güneş enerjisi paneli düşen işçi yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Üzerine güneş enerjisi paneli düşen işçi yaralandı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üzerine güneş enerjisi paneli düşen işçi yaralandı.

Üzerine güneş enerjisi paneli düşen işçi yaralandı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üzerine güneş enerjisi paneli düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Harmanlı Beldesi Çakmak Mahallesinde iş makinesiyle eski bir binayı yıkmak isteyen Bayram Şeker'in üzerine binanın 4.katında bulunan güneş enerjisi paneli düştü. Panelin düşmesi sonucu yaralanan Şeker'in imdadına çevrede bulunan vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bayram Şeker, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Adıyaman, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selçuk Bayraktar TEKNOFEST açıklaması: 1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık
PKK'nın cephaneliği tam isabetle vuruldu! Nefes kesen görüntüler ortaya çıktı Saman yüklü traktörün römorku benzin istasyonuna 200 metre kala alev aldı Çin polisinin, çok sayıda Müslüman mahkumu zincirlere bağlı bir şekilde eğitim kamplarına götürmesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 20:08:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üzerine güneş enerjisi paneli düşen işçi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]