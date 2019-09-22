Üzerine güneş enerjisi paneli düşen işçi yaralandı
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üzerine güneş enerjisi paneli düşen işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:00 Kaynak: İHA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üzerine güneş enerjisi paneli düşen işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Harmanlı Beldesi Çakmak Mahallesinde iş makinesiyle eski bir binayı yıkmak isteyen Bayram Şeker'in üzerine binanın 4.katında bulunan güneş enerjisi paneli düştü. Panelin düşmesi sonucu yaralanan Şeker'in imdadına çevrede bulunan vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bayram Şeker, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
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