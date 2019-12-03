Son Dakika Haberleri: Üzerine hentbol kale direği devrilen öğrenci yaralandı
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Üzerine hentbol kale direği devrilen öğrenci yaralandı

6 saat önce

Sivas'ta eğitim gördüğü okulun spor salonunda üzerine hentbol kale direği devrilen öğrenci yaralandı.

Sivas'ta eğitim gördüğü okulun spor salonunda üzerine hentbol kale direği devrilen öğrenci yaralandı.

Ahmet Ayık Spor Lisesi spor salonunda arkadaşlarıyla hentbol oynayan 10. sınıf öğrencisi Furkan Ödemiş, portatif kale direğinin dibinde yere düştü. Bu sırada kale direği de Ödemiş'in üzerine devrildi.

Yaralanan Ödemiş, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Sol kulağı ve sol bacağından yaralanan Ödemiş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Üzerine hentbol kale direği devrilen öğrenci yaralandı

Ahmet Ayık, Ödemiş, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:23 Kaynak: AA
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