Üzerine hızla gelen otomobilden son anda kaçtı
11 dakika önce
Şili'de yol kenarında yürüyen adam, kontrolden çıkarak üzerine hızla gelen aracı fark ederek son anda kaçtı.
Şili Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:53 Kaynak: DHA
'de yol kenarında yürüyen adam, kontrolden çıkarak üzerine hızla gelen aracı fark ederek son anda kaçtı. Dikkati sayesinde canını kurtaran adamın yaşadığı o ölüm kalım anlarını ise yol kamerası kaydetti.
Kaza, Şili'nin Valparaíso kentinde meydana geldi. Kaldırımda yürümekte olan adam, kontrolden çıkmış otomobilin hızla üzerine geldiğini görünce geri dönerek koşmaya başladı. Otomobil, kaldırımın kenarında bulunan duvara sertçe çarparak durabildi. Duvara çarpan otomobil büyük bir toz bulutu oluştururken; çevredekiler, otomobildeki 2 kişinin yardımına koştu.
Kazada, otomobildeki 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
İdlip-iki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 4 ölü 4 yaralı Avukat eşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim Norveç'te gizemli hastalık: 25 köpek öldü