Üzerine İplik Balyası Devrilen İşçi Öldü
12 dakika önce
Kahramanmaraş'ta fabrikada çalışırken üzerine iplik balyası devrilen işçi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş
'ta fabrikada çalışırken üzerine iplik balyası devrilen işçi hayatını kaybetti.
Olay, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu
ilçesinde bir iplik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iplik fabrikasında işçi olarak çalışan Dahil B.'nin (52) üzerine çalışırken iplik balyası devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından fabrika işçisinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Şanlıurfa
nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Dahil B.'nin cenazesi Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:57 Kaynak: İHA
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