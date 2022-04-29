Üzerine iskele devrilen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Üzerine iskele devrilen çocuk hayatını kaybetti

29.04.2022 17:59
Üzerine iskele devrilen çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir çocuk, oyun oynadığı iskelenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir çocuk, oyun oynadığı iskelenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada yapılan onarımda kullanılan iskele ile oyun oynayan Hamza Tan (9), iskelenin devrilmesi sonucu altında kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hamza Tan, önce Kahta Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hamza Tan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 9 yaşındaki çocuğun cenazesi daha sonra hastanenin morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Adıyaman, oyunlar, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine iskele devrilen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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