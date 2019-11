Üzerine istinat duvarı çöken binada yaşıyorlar

İZMİT'te, üzerine istinat duvarı yıkılan 5 katlı binanın onarılması için hiçbir çalışma yapılmaması üzerine, olay tarihinde akrabalarında kalmaya başlayan bazı bina sakinleri, evlerine dönerek hasarlı binada yaşamaya başladı. Her gün ölüm korkusuyla yaşadıklarını söyleyen bina sakinleri, bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

İzmit'te, yaklaşık 2 yıl önce içerisinde 18 dairenin bulunduğu 5 katlı Girgin Apartmanı'nın yanında bulunan istinat duvarı çökerek binanın üzerine yıkıldı. Büyük bir sarsıntıyla uyanan ve deprem olduğunu düşünerek dışarı çıkan bina sakinleri, aynı gece binanın mühürlenmesinin ardından 2 buçuk ay boyunca evlerine giremedi. Mührü kırarak binaya giren bazı daire sahipleri, uzun süredir istinat duvarı enkazının bulunduğu yerden kaldırılarak duvarın onarılması yönünde bir çalışma olmaması sebebiyle hasarlı bina içerisinde tekrar yaşamaya başladı. 1981 yılında yapılan Girgin Apartmanı'nın, 17 Ağustos 1999 Depremi'nde Kocaeli'de hasar görmeyen az sayıdaki sağlam binalardan biri olduğunu söyleyen bina sakinleri, binanın üzerine yıkılan istinat duvarının enkazının kaldırılarak, duvarın onarılmasını istiyor.

'DEFALARCA ÖLÇÜMLER YAPILDI'

İstinat duvarının yıkılmasının ardından Girgin Apartmanı ile birlikte bölgedeki 3 bina daha tehlike altına girdi. İstinat duvarının üst kısmında bulunan binalar her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Kirada oturacak paraları olmadığı için evlerinde kalmak zorunda olduklarını söyleyen bina sakinleri ise yıkılan duvarın enkazının kaldırılarak yeni bir istinat duvarı yapılması için belediyeden yardım bekliyor. İzmit Belediyesi ekiplerinin defalarca gelerek bölgede ölçümler yaptığını söyleyen mahalleliler, buna rağmen neredeyse 2 yıldır enkaz alanında tek bir çalışma bile yapılmamasından şikayetçi.

'TORUNLARIMIN ÖLMESİNİ Mİ İSTİYORLAR?'

Yıkılan istinat duvarının üstündeki evde oturan Emine Şirinoğlu, "İki sene önce buralar yıkıldı. Torunlarım var. Dışarı çıktıklarında düşmelerinden korkuyorum. Ölmesini mi istiyorlar torunlarımın? Biz gece uyurken kalktığımızda sürekli, 'Acaba düşecek miyiz? Ölecek miyiz?' korkusuyla yaşıyoruz. Çok korkuyoruz. Çok sıkıntıdayız. Durumumuz yok ki yaptıralım. Oturduğumuz ev de bizim değil. Buradan çıkıp kiraya gitsek onu da ödeyemeyiz. Biz bunun yapılmasını istiyoruz. 2 sene oldu bu olalı. Şimdi kış geldi yağmur yağacak. Hiç kimse gelip bunu yapmıyor. Geliyorlar, bakıyorlar, gidiyorlar. Bir şey yaptıkları yok. Biz bunun acil yapılmasını istiyoruz" dedi.

'HERKES TEDİRGİN'

İzmit Belediyesi'nden yardım beklediklerini söyleyen Girgin Apartmanı sakinlerinden Ergün Aşık, "Biz mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz. 2018 yılı 4 Mart'ından beri belediyeden yardım bekliyoruz. Defalarca gelinip gidildi, fakat bir netice alınmadı. Her yere başvurduk ama maalesef bir sonuç alamadık. Gerek bizim binamızda oturanlar, gerek yan binada oturanların hepsi tedirgin. Biz mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Eğer yapılmayacaksa gelip neden yapılmayacağını bize açıklasınlar. Bundan 3 ay önce gelen belediye ekiplerine, 'Kıştan önce bunu yapmamız lazım. Önümüz kış, çalışmalarda sıkıntı olur' dedik. Hala gelen giden yok. Ardından İzmit Belediyesi'nden tekrar geldiler. Ölçtüler, biçtiler, hesap çıkarttılar. Yine bir haber yok" diye konuştu.

'İLGİLENEN OLMAYINCA MECBUREN EVE GİRMEK ZORUNDA KALDIK'

Dışarıdan gelen en ufak bir seste tedirgin olduklarını ve uyuyamadıklarını söyleyen Aşık, şöyle konuştu:

"Burada oturan vatandaşlar en ufak bir seste tedirgin oluyorlar. Uyuyamıyorlar. Benim torunum, 'Acaba' diyerek gecede 2 sefer kalkıyor. İlk etapta, bizi o akşam apar topar dışarı çıkarttılar. Binayı mühürlediler. Mührün ne zaman açılacağını sorduk ama bir cevap alamadık. Kış günü sadece sırtımızda ceketimizle evimizden çıktık. Diğer komşularımız akrabalarına gittiler. Gelen, giden olmayınca, bir ilgilenen olmayınca mecburen eve girip kıyafet almak, buzdolabımızı boşaltmak gibi ihtiyaçlarımızı gidermek için girmek zorunda kaldık. Bir an önce buranın yapılmasını istiyoruz. Bizi bu tedirginlikten, bu korku ile yaşamaktan kurtarmalarını bekliyoruz. Önümüz kış, ne olur bilmiyoruz."