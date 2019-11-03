Son Dakika Haberleri: Üzerine kapı düşen çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Üzerine kapı düşen çocuk hayatını kaybetti

Üzerine kapı düşen çocuk hayatını kaybetti

6 saat önce

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, üzerine bahçe kapısı düşen E.E. (3) hayatını kaybetti.

Üzerine kapı düşen çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, üzerine bahçe kapısı düşen E.E. (3) hayatını kaybetti.


Olay, Aydın'ın İncirliova İlçesi Acarlar Mahallesi'nde saat: 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; müstakil ev girişindeki demir bahçe kapısının üzerine düşmesi sonucu 3 yaşındaki E.E. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi küçük çocuğu Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan E.E.'nin ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzerine demir bahçe kapısı düşen çocuk hayatını kaybetti
Biber gazlı polis müdahalesine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu tepki gösterdi, bakanlık cevap verdi: Çarpıtıyorsunuz Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü denizden çıkarılırken "Öldürün beni" diye bağırdı Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 06:45:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üzerine kapı düşen çocuk hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]