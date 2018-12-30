Son Dakika Haberleri: Üzerine Kar Kütlesi Düşen Genç İş Makinesiyle Ezilerek Öldü

Üzerine Kar Kütlesi Düşen Genç İş Makinesiyle Ezilerek Öldü

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çatıdan üzerine kar kütlesi düşen genç, küreme çalışması yapan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Üzerine Kar Kütlesi Düşen Genç İş Makinesiyle Ezilerek Öldü, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çatıdan üzerine kar kütlesi düşen genç, küreme çalışması yapan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kanireş Mahallesi'nde caddede yürüyen 15 yaşındaki Abdülmelik Bingöl'ün üzerine iş yerinin önünden geçerken binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü.

Bu sırada caddede kar küreme çalışması yapan Karlıova Belediyesine ait iş makinesi, gencin üzerinden geçti.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine ağır yaralı olarak Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılan Bingöl, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:04 Kaynak: AA

Karlıova, Bingöl, Güncel
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