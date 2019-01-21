Üzerine Kar Kütlesi Düşen Köpek Kurtarıldı
43 dakika önce
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çatıdan üzerine düşen kar kütlesinin altında kalan köpek kurtarıldı.
Adana
'nın Tufanbeyli
ilçesinde çatıdan üzerine düşen kar kütlesinin altında kalan köpek kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Tufanbeyli ilçesinde Adana Büyükşehir Belediyesinin Tufanbeyli İtfaiye
bürosuna vatandaşlar, bir köpeğin üzerine kar kütlesi düştüğü ihbarında bulundu.
Olay yerine gelen görevliler, küreklerle müdahale ederek karın altında kalan köpeği çıkardı.
Soğuktan titreyen köpeğe, veteriner kontrolünün ardından yiyecek verildi.
Köpek daha sonra bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:43 Kaynak: AA
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