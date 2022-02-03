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Üzerine kar kütlesi düşen otomobil kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Üzerine kar kütlesi düşen otomobil kullanılmaz hale geldi

03.02.2022 12:29

Üzerine kar kütlesi düşen otomobil kullanılmaz hale geldiBİNGÖL Bingöl'de park halindeyken üzerine kar kütlesi düşen otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Üzerine kar kütlesi düşen otomobil kullanılmaz hale geldi

BİNGÖL Bingöl'de park halindeyken üzerine kar kütlesi düşen otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Bingöl'de yaklaşık 20 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle çatılarda biriken kar kütleleri, zaman zaman tehlikeli sonuçlar doğuruyor. Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde ikamet eden bir vatandaş, aracını akşam saatlerinde evinin yanına park etti. Gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısındaki kar kütleleri otomobilin üzerine düştü.

Gelen ses üzerine aracının yanına giden sürücü, otomobilini kullanılmaz halde buldu. Otomobil, çekici ve belediye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Üzerine kar kütlesi düşen otomobil kullanılmaz hale geldi
Üzerine kar kütlesi düşen otomobil kullanılmaz hale geldi
Üzerine kar kütlesi düşen otomobil kullanılmaz hale geldi

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Otomobil, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üzerine kar kütlesi düşen otomobil kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


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