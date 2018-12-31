Üzerine Kar Kütlesi Düşmüş, Kepçe Altına Kalarak Can Vermişti.
2 saat önce
Üzerine kar kütlesi düşmüş, kepçe altına kalarak can vermişti.
Üzerine kar kütlesi düşmüş, kepçe altına kalarak can vermişti. Minik Abdülmelik son yolculuğuna uğurlandı Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu fark etmeyen kepçenin ezerek ölümüne neden olduğu 13 yaşındaki Abdülmelik toprağa verildi
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu fark etmeyen kepçenin ezerek ölümüne neden olduğu 13 yaşındaki Abdülmelik toprağa verildi.
Olay, dün ilçe merkezinde Kanireş Mahallesi Hastane Caddesi üzerindeki bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Abdülmelik Bingöl'ün üzerine tek katlı bir fırının çatısından kar yığını düştü. Bu sırada sokakta kar temizleme çalışması yapan belediyeye ait kepçe, geri manevra yaparken Bingöl'ü fark etmeyerek üzerinden geçti. Çevredekilerin müdahalesiyle kar altından çıkarılan küçük çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde hayatını kaybetti.Olay yerinde polis ve Cumhuriyet Savcısı inceleme yaptı.
Talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitiren Bingöl'ün cenazesi ise hastaneden alınarak ilçe mezarlığında defnedildi.
Kepçe operatörünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:25 Kaynak: İHA
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