Üzerine Kar Yığını Düşen Donmak Üzereyken Kurtarıldı
12 dakika önce
Üzerine kar yığını düşen donmak üzereyken kurtarıldıADANA - Adana'da evin çatısından düşen kar yığınının altından kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Üzerine kar yığını düşen donmak üzereyken kurtarıldı
ADANA - Adana'da evin çatısından düşen kar yığınının altından kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde başıboş gezinen köpeğin üzerine bir evin çatısında biriken kar yığını düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kürekle kazılarak kurtarılan köpek yarı baygın halde bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekipler, köpeği kendine gelmesiyle doğal yaşam alanına bıraktı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:05 Kaynak: İHA
Polis, Akaryakıt Hırsızlarını Suç Üstü Yakaladı
14 Yaşındaki Kızla Metruk Fabrika Binasında Çıplak Yakalanan Sapık Tutuklandı
Bedensel Engelli Vatandaşın Babaannesinden İlham Alarak Yaptığı Acılı Ayran Yok Satıyor
Çocuğunun Gözü Önünde Eşini Bıçaklayarak Öldürdü, Sokaktaki Tüm Kadınları Ağlattı