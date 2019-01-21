Son Dakika Haberleri: Üzerine Kar Yığını Düşen Köpek Kurtarıldı

Üzerine Kar Yığını Düşen Köpek Kurtarıldı

34 dakika önce

Adana'da evin çatısından düşen kar yığınının altından kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Üzerine Kar Yığını Düşen Köpek Kurtarıldı, System.String[]
Adana'da evin çatısından düşen kar yığınının altından kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde başıboş gezinen köpeğin üzerine bir evin çatısında biriken kar yığını düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kürekle kazılarak kurtarılan köpek yarı baygın halde bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekipler, köpeği kendine gelmesiyle doğal yaşam alanına bıraktı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:48 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Adana, Güncel
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