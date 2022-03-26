Üzerine kaya düşen aracın içerisindeki 4 kişinin cansız bedenleri çıkartıldı - Son Dakika
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Üzerine kaya düşen aracın içerisindeki 4 kişinin cansız bedenleri çıkartıldı

26.03.2022 19:52

Üzerine kaya düşen aracın içerisindeki 4 kişinin cansız bedenleri çıkartıldı Trabzon'un Tonya ilçesinde kaya parçasının seyir halindeki bir aracın üzerine düşmesi sonucu meydana gelin olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin cansız bedenleri araç içerisinde güçlükle çıkartıldı.

Üzerine kaya düşen aracın içerisindeki 4 kişinin cansız bedenleri çıkartıldı

TRABZON - Trabzon'un Tonya ilçesinde kaya parçasının seyir halindeki bir aracın üzerine düşmesi sonucu meydana gelin olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin cansız bedenleri araç içerisinde güçlükle çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karaağaçlı mahallesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 KF 334 plakalı aracın üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan dev bir kaya parçası düştü. Araç olay sonrası hurdaya dönerken araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri kağıt gibi ezilen aracın içinden Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında çıkartılırken, cesetler kimlik tespiti için Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Üzerine kaya düşen aracın içerisindeki 4 kişinin cansız bedenleri çıkartıldı
Üzerine kaya düşen aracın içerisindeki 4 kişinin cansız bedenleri çıkartıldı
Üzerine kaya düşen aracın içerisindeki 4 kişinin cansız bedenleri çıkartıldı

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Trabzon, Tragger, Tonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine kaya düşen aracın içerisindeki 4 kişinin cansız bedenleri çıkartıldı - Son Dakika


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