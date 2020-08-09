Üzerine kaya düşen dağcı yaralandı - Son Dakika

Üzerine kaya düşen dağcı yaralandı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'nda kaya düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı helikopterle kurtarıldı.

Üzerine kaya düşen dağcı yaralandı, System.String[]

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'nda kaya düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı helikopterle kurtarıldı.

Arkadaşıyla birlikte Demirkazık Dağı'na tırmanışa geçen dağcı Mine Kale'nin Yedigöller mevkiinde üzerine kaya yuvarlanması sonucu ayağı kırıldı. Arkadaşının durumu haber vermesi üzerine olay yerine JAK, AFAD, UMKE ve Arama Kurtarma Eğitmeni Profesyonel Dağcı Arif Öztürk olay yerine sevk edildi. Ekipler yaralıya ulaşarak ilk müdahalede bulunduktan sonra yaralı dağcı Mine Kale, helikopterle kurtarıldı. Dağcı, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - NİĞDE

Çamardı, Niğde, Kale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 18:26

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine kaya düşen dağcı yaralandı - Son Dakika
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