Son Dakika Haberleri: Üzerine kayıtlı, araçlar parçalanınca mağdur oldu
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Üzerine kayıtlı, araçlar parçalanınca mağdur oldu

6 saat önce

MERSİN'de yaşayan Mürüvvet Ceylan (57), üzerine kayıtlı 2 kamyonetin ölen eşiyle birlikte nakliye işi yapan ve araçların gerçek sahibi olan 2 kişi tarafından parçalanarak, satıldığını bu nedenle de maddi sıkıntı yaşadığını söyledi.

Üzerine kayıtlı, araçlar parçalanınca mağdur oldu, System.String[]

MERSİN'de yaşayan Mürüvvet Ceylan (57), üzerine kayıtlı 2 kamyonetin ölen eşiyle birlikte nakliye işi yapan ve araçların gerçek sahibi olan 2 kişi tarafından parçalanarak, satıldığını bu nedenle de maddi sıkıntı yaşadığını söyledi. 2 kamyonetin vergi ve trafik cezaları olmak üzere toplam 10 bin lira borcu olduğunu, bu nedenle banka hesaplarına icra geldiğini söyleyen Ceylan, yetkililerden yardım bekliyor.

Akdeniz ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Mürüvvet Ceylan, 2018 yılının şubat ayında, nakliyecilik yapan eşini kaybetti. Ceylan, eşinin nakliye işinde kullandığı, başkalarına ait olmasına rağmen kendi üzerine kayıtlı bulunan 1998 ve 1996 model 2 kamyoneti, satmak istedi. Kamyonetin gerçek sahipleri olan Ali K. ve Kemal S. ile iletişime geçti. Ancak araçların parçalanarak hurdacılara satıldığını öğrendi. 2 kamyonetin yaklaşık 10 bin lira vergi ve trafik borcu olduğunu, bu nedenle banka hesaplarına haciz geldiğini belirten Ceylan, "Konunun çözümlenmesi için başvurmadığım yer kalmadı. Savcılığa, polise şikayetçi oldum ama araçlar benim üzerime olduğu için kimse bir şey yapamadı. Ben bu araçların satılarak borçların ödenmesini istiyordum ama araçlar ortada yok. Eğer bu kişiler araçların kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlarsa o zaman borçlarını ödesinler. Yok, eğer araç senin diyorlarsa getirip versinler ben devlete teslim edeyim" dedi.2 aracın borçlarından dolayı banka hesaplarına el konulduğunu, geçim sıkıntısı yaşamaya başladığını belirten Ceylan, "Param olsa araçların borucunu öder kurtulurum. Elektrik borcumu yatıramaz hale geldim. Eşim vefat edince geride bir miktar borç kaldı. Asgari ücretle çalışan, çocuklarımın desteğiyle geçiniyorum" diye konuştu.


Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:52 Kaynak: DHA
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