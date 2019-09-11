Son Dakika Haberleri: Üzerine kaynar su dökülen bebek öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Üzerine kaynar su dökülen bebek öldü

44 dakika önce

Niğde'de ailesi ile çadırda kalan 1 yaşındaki Suriyeli bebek, üzerine kaynar su dökülmesi sonucu hayatını kaybetti.

Üzerine kaynar su dökülen bebek öldü, System.String[]

Niğde'de ailesi ile çadırda kalan 1 yaşındaki Suriyeli bebek, üzerine kaynar su dökülmesi sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Kızılca köyünde mevsimlik işçilerin bulunduğu çadırlar bölgesinde meydana geldi. Çadırda yemek yapan bebeğin annesi bir süreliğine çadırdan çıktı. O esnada 1 yaşındaki Nur Halef isimli bebek tencereyle oynadığı sırada üzerine kaynar su döküldü. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz bebek, yoğun bakım ünitesinde yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kızılca, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İklim krizi raporu: Kriz yoksulları vuracak, dünya hazır değil
Akrabalar arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı: 2 ölü, 1 yaralı Sarıyer'de su borusu patladı, sürücüler krizi fırsata çevirdi Çiftçiler, tarlada oluşan obrukların önlenmesi için çözüm istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 14:54:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üzerine kaynar su dökülen bebek öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]