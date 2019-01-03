Son Dakika Haberleri: Üzerine Kaynar Su Dökülen Çocuk, 7 Saatlik Yol Çalışmasının Ardından Hastaneye Kaldırıldı

Üzerine Kaynar Su Dökülen Çocuk, 7 Saatlik Yol Çalışmasının Ardından Hastaneye Kaldırıldı

2 saat önce

Üzerine kaynar su dökülen çocuk, 7 saatlik yol çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı Sağlık görevlileri ve Özel İdare ekipleri, iş makinasıyla ulaştıkları köyde bulunan çocuğu hastaneye yetiştirdiŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu çığ nedeniyle kapanan köyde yaşayan ve...

Üzerine kaynar su dökülen çocuk, 7 saatlik yol çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı
Sağlık görevlileri ve Özel İdare ekipleri, iş makinasıyla ulaştıkları köyde bulunan çocuğu hastaneye yetiştirdi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu çığ nedeniyle kapanan köyde yaşayan ve üzerine kaynar su dökülen çocuk, İlçe Özel İdare ekiplerinin 7 saatlik çalışması ve sağlık görevlilerinin fedakarlığıyla hastaneye ulaştırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Beytüşşebap ilçesi Güneyyaka köyünde ikamet eden 6 yaşındaki Mehmet Can Bildik'in üzerine sobanın üzerinde bulunan kaynar su döküldü. Aile durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Kısa sürede köye ambulans sevk edildi. Ancak ambulans, köy yolunun çığ nedeniyle kapalı olması yüzünden ulaşamadı. Durumun haber verilmesi üzerine Beytüşşebap Kaymakamlığı İlçe Özel İdare ekipleri, seferber oldu. Kısa sürede yolun kapalı olduğu bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 7 saatlik çalışmayla yolun bir bölümünü açtı. Ancak çocuğun durumunun acil olması ve bir an önce hastaneye yetiştirilmesi gerekmesi nedeniyle 112 ekibi ambulansı yol kenarında bırakarak, iş makinasıyla köye ulaştı. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, iş makinasıyla ambulansın bulunduğu bölgeye getirilerek, Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hasta yakını Serdar Bildik, hem 112 hem de Özel İdare ekiplerine teşekkür ettiklerini belirterek, "Allah razı olsun. Kaç gündür şiddetli bir kar yağışı vardı ve yollarımız açılıyordu. Ancak iki gündür çok kar yağınca yollar açılamadı. Bu sabah kuzenimin üzerine sobada kaynayan suyun düşmesi sonucu yüzü ve vücudu yandı. Yolu açıp köyümüze ulaştılar.
Allah devletimizden razı olsun" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:54 Kaynak: İHA

Beytüşşebap, 3. Sayfa
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