Üzerine kaynar su dökülen çocuk yaralandı - Son Dakika

Vücudunda 2. derece yanık oluşan küçük çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada tedavi edilen Hakan, İnegöl Devlet Hastanesi Yanık Ünitesine kaldırıldı.

Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı