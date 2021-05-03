Üzerine kaynar su dökülen çocuk yaralandı - Son Dakika

Üzerine kaynar su dökülen çocuk yaralandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine kaynar su dökülen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay İnegöl'ün Fatih mahallesi Aktuğ sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi.
Kurşun ve Yıldız M. çiftinin çocuğu 2 yaşındaki Hakan, mutfakta oyun oynadığı sırada masa üzerinde bulunan çaydanlığa dokundu.
Kaynar vaziyette ki çaydanlık içindeki sıcak su Hakan'ın üzerine devrildi.
Vücudunda 2. derece yanık oluşan küçük çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada tedavi edilen Hakan, İnegöl Devlet Hastanesi Yanık Ünitesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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